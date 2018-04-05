«Ужасная ночь» в CinemaPlus – ВИДЕО

2018-04-05 16:42 | www.oxu.az | 9

В кинотеатре премиум класса «CinemaPlus Azerbaijan» в пятницу, в ночь с 13-го на 14-е апреля, состоится «Ночь фильмов ужасов».

С 22:30 до 7:00 утра гостям будут показаны «Страна призраков», «Тихое место» и «Винчестер», а самое интересное – в эту ночь закуски, алкоголь и музыка будут с вами до самого утра! Абсолютно бесплатно.

Ночь обещает быть самой страшной и пугающей за всю весну. Но если у вас стальные нервы и вы любите острые ощущения, то вы уже знаете, где все соберутся.

В перерывах между сеансами всех ждут интересные конкурсы и розыгрыши призов.

Фильмы «Страна призраков» и «Винчестер» были дублированы профессионалами студии «Cinemazadeh».

Билеты можно приобрести в сети кинотеатров «CinemaPlus».

Цена билета: 20 АЗН. VIP 35 АЗН

Дополнительная информация: 012 499 89 88 или 119

Кинотеатр «CinemaPlus» всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.