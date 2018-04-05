2018-04-05 17:04 | www.trend.az | 6
БАКУ /Trend/ - В Бакинский зоопарк привезли новых животных.
Об этом в четверг сказал директор зоопарка Азер Гусейнов.
Гусейнов отметил, что на основе договора с Московским зоопарком в Бакинский зоопарк привезены одна пара дагестанских туров, три фазана, три мандаринки, один питон.
Директор сказал, что в настоящее время в зоопарке проводятся ремонтно-строительные работы. Гусейнов отметил, что если после завершения ремонтных работ останется место, может быть рассмотрен вопрос о поступлении новых животных.