В Бакинский зоопарк привезли новых животных

2018-04-05 17:04 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Бакинский зоопарк привезли новых животных.

Об этом в четверг сказал директор зоопарка Азер Гусейнов.

Гусейнов отметил, что на основе договора с Московским зоопарком в Бакинский зоопарк привезены одна пара дагестанских туров, три фазана, три мандаринки, один питон.

Директор сказал, что в настоящее время в зоопарке проводятся ремонтно-строительные работы. Гусейнов отметил, что если после завершения ремонтных работ останется место, может быть рассмотрен вопрос о поступлении новых животных.