Президент Азербайджана встретился с главой МИД Венесуэлы - ОБНОВЛЕНО

2018-04-05 16:23 | www.apa.az | 6

Как сообщает АПА, глава государства выразил удовлетворение успешным развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Венесуэлой. Напомнив о визите в нашу страну президента Венесуэлы Николаса Мадуро и встречах, состоявшихся в рамках международных организаций, президент Ильхам Алиев отметил проведение продуктивных обсуждений.

Глава государства подчеркнул наличие хороших возможностей для сотрудничества между нашими странами в различных сферах, отметил важность расширения сотрудничества в сферах торговли и вложения инвестиций. Президент Ильхам Алиев подчеркнул успешное сотрудничество Азербайджана и Венесуэлы как в ООН, так и в рамках Движения неприсоединения.

Министр народной власти по иностранным делам Боливарианской Республики Венесуэла Хорхе Арреас Монсеррат передал главе нашего государства приветствия Президента Николаса Мадуро. Oтметив заинтересованность Венесуэлы в расширении связей с Азербайджаном, он расценил планирование открытия посольства его страны в Азербайджане как показатель этого намерения.

Глава нашего государства выразил признательность за приветствия президента Николаса Мадуро, попросил передать и его приветствия президенту Венесуэлы.

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11:47

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с министром иностранных дел Боливарианской республики Венесуэла Хорхе Арреасса Монсеррат.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.