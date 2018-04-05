Марков: Это шанс для Баку

2018-04-05 17:00 | www.oxu.az | 8

Движение неприсоединения при Азербайджане становится огромным ресурсом

Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения – это не просто возможность еще на одной площадке заявить о необходимости урегулирования нагорно-карабахского конфликта, здесь уникально совпали международная ситуация и возможность сильного регионального игрока в лице Азербайджана возглавить организацию в нужное время.

Об этом, как передает Oxu.Az, в комментарии «Москва-Баку» директор Института политических исследований Сергей Марков:

«Мне кажется, у Азербайджана и так много площадок, на которых он продвигает нагорно-карабахскую проблематику. В случае с председательством Азербайджанской Республики в Движении неприсоединения, важно обратить внимание на другое.

Так получилось, что Движение неприсоединения именно в тот момент, когда Азербайджан берет председательство в этой организации, внезапно становится сверхактуальным.

Дело в том, что Движение неприсоединения было очень актуально в эпоху Холодной войны, когда наблюдалось противостояние двух больших блоков – советского и американского.

Тогда Движение неприсоединения сформировали те страны, которые не присоединились к этим большим блокам и более того, требовали от двух этих блоков, чтобы они не доводили дело до всеобщей ядерной войны, чтобы не громили другие страны, c которыми у них возникли конфликты и не вовлекали их в Холодную войну.

На этом фоне Движение неприсоединения и его лидеры, среди которых были прежде всего Югославия и Индия, значительно увеличили свой статус на международной арене и к тому же сумели реализовывать и свои национальные интересы.

Но когда закончилась Холодная война, Движение неприсоединения потеряло свою роль, свою силу и актуальность.

Можно сказать, что последние 25 лет Движение неприсоединения не играло большой роли, поскольку не существовало блоков, а соответственно, борьбы между ними.

Сегодня блоки на геополитической карте снова появились – это, с одной стороны, мощнейшая западная коалиция, которая стремится к полному доминированию в мире и готова использовать для этого откровенно криминальные методы.

С другой стороны, это коалиция, включившая в себя Россию, Китай, Иран, Турцию. Это страны, выступающие за национальный суверенитет, за то, чтобы государства сами могли формировать свои правительства без команды из Вашингтона.

И разворачивающаяся и усиливающаяся борьба между этими двумя блоками очевидна.

В этих условиях перед Движением неприсоединения возникает колоссальная задача для реализации.

Эта задача очень проста и сводится она к следующему тезису: «Пожалуйста, вы, те, кто конфликтует друг с другом, не разрушайте остальной мир, не доводите ситуацию до ядерной войны, не громите страны, c которыми связано ваше противостояние. Сирию, например, или Украину. Дайте им возможность вернуться к миру».

И неожиданно ситуация складывается так, что Азербайджан, президентом которого является человек с великолепными дипломатическими навыками, возглавляет Движение неприсоединения именно в тот момент, когда весь мир крайне нуждается в этой организации.

Поэтому для Азербайджана Движение неприсоединения сегодня – это не просто площадка, на которой можно заявить о нагорно-карабахской проблематике.

Движение неприсоединения сегодня, при Азербайджане, становится огромным ресурсом, в котором Азербайджанская Республика может сыграть свою роль и значительно увеличить свой авторитет на мировой арене».

Напомним, что в Баку 5-6 апреля проходит конференция глав МИД стран-участниц Движения неприсоединения.

Министериал предваряет XVIII саммит глав государств Движения неприсоединения, который пройдет под председательством Азербайджана в Баку в 2019 году. Председательствовать в организации Азербайджанской Республике предстоит вплоть до 2022 года.

Ранее МИД Азербайджана акцентировал внимание на том, что приоритетом Азербайджана в качестве председателя Движения неприсоединения станет продвижение базовых принципов организации на международном уровне, в частности в Европе, способствование формированию между государствами отношений на основе верховенства законов, уважения международных правовых норм и основополагающих Бандунгских принципов.