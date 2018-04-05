Азербайджан откроет торговый дом в ОАЭ

2018-04-05 17:11 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Азербайджан начал работу по созданию торгового дома в Дубае, сказал в четверг министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, слова которого приведены в распространенном министерством сообщении, на встрече с министром иностранных дел ОАЭ Анваром Гаргашем.

По словам Мустафаева, данный шаг нацелен на продвижение азербайджанской продукции в ОАЭ.

Министр отметил развитие торгово-экономических отношений между двумя странами, подчеркнул, что первое зарубежное представительство Дубайской торгово-промышленной палаты было открыто в Баку.

"Азербайджан, в свою очередь, назначил торгового представителя в ОАЭ, отправил экспортные миссии и участвовал на проводимых в стране выставках единым страновым стендом", - сказал Мустафаев.

Подчеркнув потенциал развития отношений между Азербайджаном и ОАЭ, Мустафаев поделился мыслями о перспективах сотрудничества в сферах инвестирования, промышленности, альтернативной энергетики, фармацевтики, транспорта и транзитных грузоперевозок, а также в нефтегазовом секторе. Также было подчеркнуто развитие отношений между двумя странами в сфере туризма.