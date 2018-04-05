Президент Азербайджана встретился с главой МИД Непала - ОБНОВЛЕНО

2018-04-05 16:35 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, министр иностранных дел Прадип Кумар Гуавали передал главе нашего государства приветствия президента Непала Бидхьи Деви Бхандари и премьер-министра Кхадги Прасада Шармы Оли. Выразив признательность за организацию конференции министров Движения неприсоединения на высоком уровне и проявленное гостеприимство, министр иностранных дел Непала отметил, что речь президента Ильхама Алиева на церемонии открытия конференции министров была встречена с большим интересом. Подчеркнув наличие возможностей для расширения сотрудничества, министр иностранных дел Непала отметил значение налаживания связей в туристической, сельскохозяйственной и других сферах.

Отметив, что двусторонние связи вызывают удовлетворение, имеются возможности для налаживания сотрудничества в экономической, туристической и других сферах, президент Ильхам Алиев сказал, что наши страны успешно сотрудничают и в рамках ООН. Глава государства отметил значение дальнейшего укрепления солидарности в Движении неприсоединения.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия президента и премьер-министра Непала, просил передать его приветствия главам государства и правительства Непала.

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11:38

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с министром иностранных дел Федеративной демократической республики Непал Прадип Кумаром Гявали.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.