В Геранбое найдены оружие и боеприпасы

2018-04-05 16:35 | www.apa.az | 5

На территории Геранбоя полицией найдены оружие и боеприпасы.

Как сообщает западное бюро АПА, в результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий на территории поселка Агджакенд Геранбойского района были обнаружены закопанные в землю различные боеприпасы.

Среди боеприпасов были ручные гранаты РГД-5, Ф-1 и их взрыватели, патроны разных калибров, автоматный магазин, изготовленный кустарным способом пистолет.

Предположительно оружие и боеприпасы остались со времен I Карабахской войны, так как в конце 90-х годов здесь шли военные действия.

По факту проводится расследование.