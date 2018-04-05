Туркменки не смогут носить бикини

2018-04-05 17:42 | www.oxu.az | 5

В Туркменистане запретили ввоз и продажу женских купальников бикини и шортов.

Как передает Oxu.Az, об этом 5 апреля сообщает туркменская служба «Радио Свобода».

«На таможне не разрешают провозить купальники и шорты. По мере приближения сезона купания, на эти товары растет спрос. Но таможенники не объясняют причину этого запрета, — отмечают продавцы.

Также нельзя ввозить шорты, которые последнее время пользуются спросом, как мужские, так и женские. На толкучке, как называют новый базар, магазины, которые этим торговали, остались без товара. Остались остатки старых партий шорт и купальников.

Сотрудник таможенной службы, говоривший на условиях анонимности, предположил, что данный запрет может быть связан «с нравственными нормами — турменским девушкам не подобает носить купальники». Но он не смог пояснить, почему запрет введен именно сейчас.