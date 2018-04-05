Таджикистан и Саудовская Аравия могут создать совместный фонд прямых инвестиций

2018-04-05 17:21 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Таджикистан и Саудовская Аравия намерены создать совместный фонд прямых инвестиций и деловой совет, сообщает в четверг пресс-служба министерства иностранных дел Таджикистана.

Намерение создать соответствующие структуры было озвучено на втором заседании таджикско-саудовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, состоявшемся в Эр-Рияде.

"В ходе встречи стороны подчеркнули необходимость широко задействовать огромный потенциал, существующий между двумя странами. В частности, было предложено создать совместный фонд прямых инвестиций и деловой совет двух стран", — говорится в сообщении.

По итогам работы совместной комиссии подписан соответствующий протокол.

Напомним, что 2 - 3 апреля в Эр-Рияде и Джидде состоялись два представительных бизнес-форума.