Министр Ким Чен Ына поблагодарил Азербайджан

2018-04-05 18:01 | www.oxu.az | 5

Благодарю Азербайджан за проведение в Баку этого мероприятия.

Как сообщает Oxu.Az, об этом во время выступления на промежуточной министерской конференции на тему «Поощрение международного мира и безопасности во имя устойчивого развития» в рамках Движения неприсоединения в Баку сказал министр иностранных дел Корейской народной демократической республики Ли Ён Хо.

Он отметил, что верит в то, что проходящая под председательством министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова эта международная конференция будет плодотворной:

«Озвучиваются различные призывы к справедливости. Сегодня в мире большие государства притесняют небольшие государства.

Считаю, что эта конференция внесет вклад в международный мир и устойчивое развитие. Без международной справедливости добиться международного мира, стабильности и устойчивого развития невозможно. Суверенитет, территориальная целостность, невмешательство в дела других стран целенаправленно игнорируются. Большие государства в разных формах нарушают независимость небольших государств».