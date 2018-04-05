Жириновский: Баку? Там рядом Карабах

2018-04-05 18:15 | www.oxu.az | 6

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подключился к продвижению екатеринбургской заявки на ЭКСПО-2025.

Как передает Oxu.Az, Владимир Жириновский, выступая перед комиссией он предложил заострить внимание на вопросах безопасности.

«Вот будет ЭКСПО-2020 в Дубаи. Но там ведь все боевики с Ближнего Востока отдыхают. Претендует на Экспо японская Осака. Так ведь там сейсмически опасная зона, может землетрясение произойти. Баку? Там рядом Карабах, и вообще сложные территории Ближнего Востока. А вот Свердловская область - самое безопасное место в мире!», - сказал Жириновский.