Узбекистан и Турция готовят соглашение о преференциальной торговле

2018-04-05 17:22 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В министерстве внешней торговли Узбекистана прошел второй раунд переговоров с представителями министерства экономики и таможенного ведомства Турции по обсуждению проекта соглашения о преференциальной торговле между Узбекистаном и Турцией, сообщает в четверг пресс-служба узбекского ведомства.

От узбекской стороны в переговорах участвовали эксперты министерства внешней торговли, министерства иностранных дел, министерства юстиции, министерства экономики, государственного таможенного комитета, а также агентства «Узстандарт» и АО «Узбекэкспертиза».

В ходе переговоров обсуждался проект соглашения о преференциальной торговле, а также прилагаемый к нему перечень товаров, к которым будут применены льготы и другие привилегии в рамках торговых отношений между двумя странами.

По итогам встречи было запланировано продолжить переговоры на экспертном уровне с целью достижения взаимовыгодных условий и подготовки соглашения к подписанию.