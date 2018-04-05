Движению неприсоединения следует продвигать свои приоритеты в области разоружения - Зариф

2018-04-05 17:27 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Движению неприсоединения следует решительно продвигать свои приоритеты в области разоружения с помощью существующих механизмов, в том числе посредством Конференции по ядерному разоружению ООН. Об этом в четверг сказал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, в ходе своего выступления на промежуточной министерской конференции глав МИД в рамках Движения неприсоединения на тему "Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития", проходящей в Баку.

"Растущее пренебрежение правительством США своими международными обязательствами и его планы потратить 1,2 триллиона долларов, на модернизацию и создание новых ядерных вооружений, приведет к новой гонке ядерных вооружений. Наше Движение должно решительно продвигать свои приоритеты в области разоружения через существующие механизмы, в том числе Конференцию ООН по ядерному разоружению", - отметил министр.

Кроме того, Зариф призвал Движение неприсоединения содействовать многосторонности при принятии решений.

"Движение неприсоединения должно сохранить передовую позицию в вопросе содействия многостороннему принятию решений, сопротивляясь растущей односторонности. Это имеет большое значение, если Движение хочет продолжать преследовать цель создания справедливого мирового порядка и глобального демократического управления", - сказал министр.

Зариф отметил, что настоящее время необходим переход к парадигме регионального сотрудничества и интеграции.

"Нам необходимо укрепить наши соседство на основании принципов уважения интересов друг друга и отказа от устаревшей парадигмы гегемонии и изоляции отдельных стран, которая только создает напряженность и ведет к деструктивной гонке вооружений. Для наших ближайших соседей мы предложили региональный диалог с помощью мер по вовлечению и укреплению доверия. Предыдущая волна одностороннего принятия решений в начале 2000-х годов дестабилизировала наш регион в катастрофических масштабах, вызвала бурный экстремизм и терроризм и обострила напряженность и кризисы в Передней Азии и за ее пределами. Даже сегодня, несмотря на территориальное поражение террористической организации "Исламское государство", доблестное сопротивление иракского и сирийского народа, наш регион по-прежнему страдает от остатков террористических групп, а также их подозрительных перемещений", - сказал Зариф.

Отметим, что в рамках Движения неприсоединения 5-6 апреля в Баку проходит промежуточная министерская конференция глав МИД на тему "Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития".

Для подготовки к министерской конференции 3-4 апреля состоялось заседание высших должностных лиц.

В конференции принимают участие страны-участницы Движения неприсоединения, представители государств и международных организаций, получивших статус наблюдателя при Движении, приглашенные в качестве гостей представители стран и организаций.

В Движении неприсоединения участвуют 120 стран, а также 17 государств и 10 международных организаций обладают статусом наблюдателя в этой организации. Азербайджан присоединился к движению в 2011 году. В 2019 году Азербайджан проведет XVIII саммит Движения, кроме того, страна будет председательствовать в Движении в 2019-2022 годах.

(Авторы: Фархад Данешвар, Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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