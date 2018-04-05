Наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ ответила на заявления кандидата в президенты Рази Нуруллаева - ОБНОВЛЕНО

2018-04-05 17:45 | www.apa.az | 5

Наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, которая будет наблюдать за предстоящими в Азербайджане президентскими выборами, ответила на заявления кандидата в президенты Рази Нуруллаева.

Как сообщили АПА в наблюдательной миссии, наблюдатели, которых отправит БДИПЧ ОБСЕ 11 апреля на избирательные участки для отслеживания процесса голосования, являются международными наблюдателями, направленными странами-членами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

***

15:22

«Наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ готовит провокацию в связи с президентскими выборами. Она в качестве местных наблюдателей привлекает на избирательные участки людей Али Керимли».

Об этом АПА сказал выдвинутый от «Инициативной группы фронтовиков» для участия на президентских выборах Рази Нуруллаев.

Р.Нуруллаев отметил, что цель этого - сформировать мнение, что в день выборов на участках наблюдались массовые нарушения, случаи фальсификации результатов голосования и что Рази Нуруллаеву были приписаны голоса других кандидатов.

Кандидат в президенты отметил, что БДИПЧ ОБСЕ, как правило, готовит предвзятые отчеты по итогам выборов в странах, где эта структура ведет наблюдение: «В таких случаях организация ссылается на мнения членов своей наблюдательной миссии и некоторых местных наблюдателей, специально назначенных ею в избирательных участках на основании собственных рекомендаций. Хочу отметить, что местные наблюдатели в основном сформированы из людей Али Керимли, которые считают меня главным своим врагом. Все это является провокацией не в отношении меня, как кандидата, а в целом против президентских выборов. Заявляю, что мы не признаем предвзятых отчетов и будем вести работу по разоблачению их авторов».