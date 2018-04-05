Лайчак: «В некоторых странах, не уважающих принципы ООН, идеи мультикультурализма подвергаются атакам»

2018-04-05 18:12 | www.apa.az | 5

В университете ADA прошло мероприятие на тему «Нынешнее состояние многостороннего сотрудничества».

Как сообщает АПА, на мероприятии выступили постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев, представитель Азербайджана при ООН Гулам Исагзаи, другие официальные лица, представители посольств, студенческо-преподавательский состав университета.

Мероприятие открыл ректор университета ADA Хафиз Пашаев.

Затем выступил президент 72 сессии Генассамблеи ООН Мирослав Лайчак. Говоря о значении мультикультурализма, Лайчак отметил, что мультикультурализм, координируя национальную деятельность и идеи, является путем к достижению общих целей. «Мультикультурализм также дает возможность для решения проблем. ООН уникальная организация, потому что является мультикультурным форумом. Я знаю, что ООН обладает достаточными механизмами для преодоления всех трудностей. Сейчас существует большая потребность в мультикультурализме. Мы должны развивать его. В некоторых странах, не уважающих нормы и принципы ООН, идеи мультикультурализма подвергаются атакам. Это хорошая система, и мы нуждаемся в ней».

Говоря о трех основных приоритетах Генеральной Ассамблеи ООН в этом году, М. Лайчак сказал, что первым из них является предотвращение конфликтов: «Мы должны в ООН сосредоточить наши усилия на предотвращении конфликтов. Вторым приоритетным вопросом является проблема миграции. Мы должны подчеркнуть позитивные аспекты миграции. Наш третий приоритет - продолжение устойчивого развития. Четвертым приоритетом являются права человека и человеческое достоинство, а пятым – реформы. Если мы хотим укрепить систему, то следует поддерживать мультикультурализм. В сфере диалога мы должны увеличить число наших общих интересов. Мы должны приблизить ООН к людям. Хочу сказать,что для защиты интересов каждой страны нет лучшего пути, чем мультикультурализм. Каждый из нас хочет жить в мире, в позитивно развивающейся стране, где уважаются права человека.

Для этого нам нужна универсальная платформа, такая, как ООН. Никакая международная платформа не может заменить ООН. Сейчас очень сложная глобальная атмосфера. Если мы находимся в одной комнате, то вместо того чтобы ссориться друг с другом, мы должны стараться добиться устраивающего всех результата.

Мы должны играть по международным правилам и требовать этого же от всех, должны уметь слушать друг друга.



Мероприятие продолжилось в форме вопрос-ответ.