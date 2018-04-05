Президент выделил 10 миллионов манатов на строительство автодороги

2018-04-05 18:36 | www.oxu.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Ширван-Сальян.

Как передает Oxu.Az, в распоряжении говорится, что с целью строительства автомобильной дороги Ширван-Сальян, соединяющей 20 населенных пунктов, где проживают 122 тысячи человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в госбюджете 2018 года, Госагентству автомобильных дорог будет выделено 10 миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.