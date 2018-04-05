Посол: Выходцы из Беларуси вносят большой вклад в развитие межгосударственного диалога с Израилем

2018-04-05 17:46 | www.trend.az | 6

Выходцы из Беларуси вносят существенный вклад в развитие белорусско-израильского межгосударственного диалога. Такое мнение высказал посол Беларуси в Израиле Владимир Скворцов 5 апреля во время встречи уроженцев нашей страны в роще вблизи поселка Бен-Шемен, сообщили БЕЛТА в белорусской дипмиссии.



Встреча собрала около двух тысяч человек из разных уголков Израиля. Вот уже на протяжении 63 лет белорусские земляки собираются в пасхальные каникулы на подобные мероприятия, получившие неофициальное название "Белорусский лес".



В своем выступлении Владимир Скворцов охарактеризовал двусторонние отношения с Израилем как сложную и в то же время стройную мозаику истории, политики, экономики, культуры, науки. По словам посла, выходцы из Беларуси как "живой мост" соединяют две страны многочисленными нитями. Владимир Скворцов пригласил земляков в Год малой родины посетить родные для них места в Беларуси. Он также поздравил присутствовавших с отмечаемым в апреле 70-летием создания Государства Израиль, напомнив, что у его истоков стояли знаменитые уроженцы белорусской земли.



Председатель Всеизраильского объединения выходцев из Беларуси Михаил Альшанский зачитал обращение министра обороны Авигдора Либермана, который, в частности, назвал лес Бен-Шемен Беловежской пущей Израиля и охарактеризовал белорусскую общину как одно из самых сплоченных землячеств в стране.



К участникам встречи также обратились вице-мэр Ашдода - города-побратима Бреста Борис Гитерман, руководители российского и украинского землячеств в Израиле.



По уже сложившейся традиции был оборудован посольский уголок, украшенный национальной символикой. Руководитель и сотрудники белорусской дипмиссии тепло пообщались с земляками, рассказали о ближайших планах посольства, общественной жизни современной Беларуси и ее внешней политике. Для желающих были организованы консультации по консульской тематике.



Посетители посольского уголка также смогли продегустировать блюда белорусской кухни. С участием представителей авиакомпании "Белавиа" и местных турагентов прошла презентация туристических возможностей Беларуси.



Теплую и дружественную атмосферу живого общения дополнили выступления музыкальных и танцевальных коллективов, исполнивших произведения белорусских и еврейских авторов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.