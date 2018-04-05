Президент Ильхам Алиев принял председателя Генассамблеи ООН - ОБНОВЛЕНО

2018-04-05 18:46 | www.apa.az | 6

5 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирослава Лайчака.

Как сообщает АПА, президент Ильхам Алиев отметил важность участия Мирослава Лайчака в министерской конференции в рамках Движения неприсоединения. Глава государства отметил, что наша страна является молодым, но в то же время очень активным членом Движения неприсоединения.

Председатель 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак сказал, что в каждый его приезд в Азербайджан происходящие в нашей стране процессы стремительного развития вызывают у него большое впечатление. Он пожелал Азербайджану успехов в период председательства в организации Движения неприсоединения. Мирослав Лайчак передал поздравления в связи с активной ролью нашей страны в рамках ООН, отметил, что поддержка Азербайджаном межкультурного и межрелигиозного диалога, а также борьбы с международным терроризмом высоко оценивается во всем мире.

Подчеркнув, что Азербайджан организует важные мероприятия, президент Ильхам Алиев сказал, что наша страна вносит большой вклад в дело международного сотрудничества. Выразив признательность за поддержку ООН «Бакинского процесса» и других инициатив, глава государства с удовольствием напомнил, что недавно в нашей стране прошел Глобальный бакинский форум, на котором были обсуждены важные международные вопросы, и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш адресовал обращение этому мероприятию. Президент Ильхам Алиев отметил, что организованные нашей страной международные мероприятия направлены на укрепление сотрудничества и стабильности.

На встрече состоялся обмен мнениями об урегулировании армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, проблемах миграции и климатических изменений и других вопросах, стоящих перед ООН.