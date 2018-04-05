Вооруженное нападение на турецкий университет: четверо погибших - ОБНОВЛЕНО

2018-04-05 19:12 | www.oxu.az | 6

В результате стрельбы, открытой научным сотрудником педагогического факультета Университета Османгази, убиты замдекана факультета, секретарь и два преподавателя, у одного из которых он работал.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Дойче велле.

Сообщается также о не менее трех раненых.

Мотив преступления пока остается неизвестным. По одной из версий, речь идет о бытовом конфликте. По другим данным, причиной стрельбы стало то, что в отношении нападавшего было возбуждено дело о членстве в организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Один из преподавателей заявил, что сотрудник педфака, узнав, что его подозревают в связях с запрещенной организацией, взял пистолет и открыл стрельбу по руководству факультета.

16:58

В результате вооруженного нападения на кампус Мешели Университета Османгази города Эскишехир погибли четыре человека, сообщает Oxu.Az со ссылкой на агентство DHA.

Отмечается, что все погибшие - сотрудники университета Эскишехир.

Нападавший арестован.

По предварительным данным, стрельба произошла в здании педагогического факультета, огонь по своим коллегам открыл сотрудник университета.

На место происшествия прибыли машины скорой помощи.