В Гейгельском районе Азербайджана обнаружено 73 кг взрывчатых веществ

2018-04-05 18:50 | www.apa.az | 6

Сегодня в 12:04 из Центра управления при кризисных ситуациях МЧС в Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) поступила информация об обнаружении на территории села Молладжалили Гейгельского района взрывчатых веществ.

Как сообщили АПА в ANAMA, специальная мобильная группа быстрого реагирования Агентства немедленно направилась на указанную территорию.

В результате оперативных мероприятий в 34 полиэтиленовых и 3 картонных упаковках было обнаружено 73 кг. взрывчатых веществ (тротиловый эквивалент 75.19 кг., аммонит № 6ЖВ-200).

Взрывчатые вещества были отправлены в центр ANAMA для обезвреживания.