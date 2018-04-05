Туркомпании должны проинформировать желающих поехать в Норвегию о норовирусе - AzTA

2018-04-05 18:01 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Туристические компании должны проинформировать граждан Азербайджана, желающих поехать в Норвегию, о распространении норовируса в этой стране, сказал в четверг Trend председатель Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Нахид Багиров.

По его словам, Норвегия не приоритетная страна для азербайджанских туристов, и они в редких случаях посещают ее.

«Обычно это бывает в летние месяцы. Поэтому распространение норовируса в этой стране ничем не грозит нашим гражданам», - сказал Багиров.

Отметим, что 30 туристов были эвакуированы из-за вспышки норовируса в норвежском национальном парке Хардангервидда. Туристическая ассоциация Норвегии предприняла шаги по обеспечению гигиенического контроля в коттеджах, где останавливались заболевшие туристы.