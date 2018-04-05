Ильхам Алиев: Мы - открытая страна

2018-04-05 19:34 | www.oxu.az | 6

Добиться устойчивого развития в экономической сфере невозможно без реформирования политической системы.

За последнее время много сделано в этом направлении. Азербайджан - страна, открытая миру.

Как передает Oxu.Az, об этом в интервью «Российской газете» заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев. По словам главы государства, в Азербайджане полностью обеспечивается свобода прессы.

«Азербайджан - страна со свободным Интернетом, количество его пользователей растет и уже приближается где-то к 80 процентам. Также полностью обеспечивается свобода собраний, свобода политической деятельности.

Мы, как члены Совета Европы с немалым стажем, взяли на себя обязательства в том числе и по дальнейшей демократизации нашего общества. И, думаю, успешно с этим справляемся. Хотя, конечно, есть еще вопросы, которые требуют дополнительных усилий», - заявил И. Алиев.

Как отметил президент, руководство страны трезво оценивает уровень политических реформ и достижений:

«Считаем, что за 26 лет независимости было сделано максимум возможного. С учетом нашей истории, с учетом становления Азербайджана как молодого, независимого государства. С учетом географического расположения и существующих, и потенциальных рисков в нашем регионе».

Глава азербайджанского государства также коснулся вопроса усиления общественного контроля, как одного из направлений, нуждающегося в развитии:

«Много делается в Азербайджане в плане социально-экономического, инфраструктурного развития. И недостаточный общественный контроль иной раз ведет к нарушениям, к задержкам намеченных планов. Конечно, мы и дальше продолжим работу по демократизации Азербайджана, мы - открытая страна. Мы сознательно встали на этот путь. И будем продолжать развивать и политические реформы, и экономические».