Минобразования Азербайджана об использовании пособия по тюркской истории

2018-04-05 18:16 | www.trend.az | 6
БАКУ /Trend/ - Международная тюркская академия с привлечением специалистов из тюркоязычных стран, в том числе из Азербайджана, подготовила учебное пособие "Общая тюркская история (период до XV века)".
Об это в четверг говорится в сообщении минобразования Азербайджана.
"Для применения данного пособия в тюркоязычных странах его содержание сначала должно быть утверждено Советом сотрудничества тюркоязычных государств. В случае утверждения его содержания может быть предусмотрено использование данного пособия на факультативных занятиях в государственных общеобразовательных школах", - говорится в сообщении.
Преподавать этот предмет планируется в восьмом классе.