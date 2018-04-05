Глава МИД Турции: «Палестина нуждается в независимости и безопасности»

2018-04-05 19:45 | www.apa.az | 6

«Палестина нуждается в независимости и безопасности».

Как сообщает АПА, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мовлут Чавушоглу на промежуточной министерской конференции в рамках Движения неприсоединения на тему «Поощрение международного мира и безопасности во имя устойчивого развития».

Он отметил, что Палестина имеет право стать свободным и суверенным государством: «Незаконная оккупация Израилем продолжается. Мы должны сказать Израилю, что его действия незаконны и нечеловечны. США заявили о своем провокационном решении по Иерусалиму. Организация Объединенных Наций опротестовала против этого. Решение США открыть в этом городе посольство –большая ошибка. Мы должны коллективно работать над тем, чтобы страдания палестинского народа закончились. Для признания независимости Палестины Движение неприсоединения должно работать сообща».