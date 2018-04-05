Шок от торговой войны подстегивает доллар - эксперт

2018-04-05 18:35 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Предыдущий день явил собой классический пример влияния рисков потребительской инфляции на торговлю в течение дня, сказал в четверг Trend главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди.

По его словам, в начале дня Китай заявил о возможности введения большого числа пошлин на американские товары на 50 миллиардов долларов.

"Это вызвало хаотичный и панический рост риск-аппетита. Валюты отреагировали на это сдержанно и вежливо, а иена нашла небольшую поддержку, как и другие валюты, связанные с риском, только у них поддержка была еще меньше. Однако позже последовал быстрый ответ от администрации Трампа, в том числе от нового главного экономического советника президента США Лоуренса Кудлоу. Такой ответ предполагал, что меры, которые США объявили ранее, являются просто предложениями, которые "подлежат обсуждению". Посол Китая в США при этом даже проявил некоторое дружелюбие, заявив, что переговоры относительно торговли были бы предпочтительным решением, однако здесь необходимо участие обеих сторон. В целом мы вернулись к тому, с чего все начиналось: сейчас рынок явно считает, что противостояние в торговле может зайти далеко, только если администрация Трампа не пойдет на попятную в случае, если в результате их тактики возникнет риск обвала цен на акции", - сказал Харди.

Эксперт отметил, что вчерашняя динамика все еще указывает на слабость евро, швейцарского франка и иены, и весьма вероятно, что эта тенденция сохранится, если акции продолжат резкий рост на фоне новой поддержки и если доходность снова поднимется, что уже произошло достаточно быстро после этого эпизода.