Глава МИД Ирана: «Держа в блокаде сектор Газа, Израиль грубо нарушает международное право»

2018-04-05 19:52 | www.apa.az | 6

«Держа в блокаде сектор Газа и продолжая оккупацию палестинских земель, Израиль грубо нарушает международное право».

Как сообщает АПА, об этом сказал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на промежуточной министерской конференции в рамках Движения неприсоединения на тему «Поощрение международного мира и безопасности во имя устойчивого развития».

Он отметил, что Израиль продолжает нарушать права простых палестинцев: «В прошлую пятницу произошел еще один акт насилия в отношении палестинцев в секторе Газа. Более 20 палестинцев были убиты и около 200 получили ранения. Мы будем продолжать поддерживать наших палестинских братьев. Мы поддерживаем требование Движения неприсоединения о немедленном снятии блокады сектора Газа. Иран, поддерживая своих палестинских братьев, и впредь не будет признавать Израиль как государство».