Дочь Скрипаля сделала заявление

2018-04-05 19:53 | www.oxu.az | 7

Полиция Великобритании в четверг, 5 апреля, опубликовала на своем сайте заявление Юлии Скрипаль - дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в британском Солсбери.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Лента.ру.

«Я пришла в себя неделю назад и рада сообщить, что с каждым днем мне становится лучше.

Большое спасибо за тот интерес, который ко мне проявляют, и за многочисленные сообщения с пожеланиями скорейшего выздоровления, которые я получаю», - говорится в тексте.

Юлия добавила, что хотела бы поблагодарить многих людей за выздоровление, в частности, речь идет о жителях Солсбери, которые пришли на помощь ей и ее отцу, когда они «оказались в недееспособном состоянии».

«Также я хотела бы сказать спасибо сотрудникам окружной больницы Солсбери за их заботу и профессионализм», - добавила женщина.

О состоянии Сергея Скрипаля Юлия не упомянула. Произошедшее в Солсбери она назвала «сбивающим с толку» и попросила уважать частную жизнь своей семьи в период ее выздоровления.

А.Б.

