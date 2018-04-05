Президент: Одними вооружениями сильную армию не создашь

2018-04-05 20:03 | www.oxu.az | 6

Укрепление военного потенциала страны - один из наших приоритетов. В этом направлении было сделано немало. Сегодня азербайджанская армия, по оценке международных экспертов и организаций, которые составляют различные рейтинги, входит в число 50 самых оснащенных и боеспособных армий мира.

Как передает Oxu.Az, об этом в интервью «Российской газете» заявил глава азербайджанского государства Ильхам Алиев.

Как отметил И. Алиев, Азербайджан практически завершили процесс перевооружения, «наша армия оснащена самым современным, высокоточным, технологичным оружием».

«Как наступательного, так и оборонительного характера. Мы закупаем вооружение у лучших производителей. И это вооружение позволяет нам чувствовать себя достаточно уверенно», - заявил Президент АР.

Но по его словам, одними вооружениями сильную армию не создашь:

«Поэтому, конечно же, очень много было сделано для увеличения боеспособности армии, укрепления дисциплины. Проведены многочисленные учения и тренинги. Мы значительно укрепили материально-техническую базу вооруженных сил.

Более 80 процентов всех наших военных баз и военных городков были, по существу, отстроены заново. В предстоящие годы мы полностью закончим процесс, связанный с материально-технической базой, будем активно заниматься военным строительством».

Президент также коснулся вопроса приобретения нового вооружения. По его словам, этот процесс будет более выборочным, более конкретным - под решение соответствующих задач.