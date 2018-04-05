Источник сообщил о противоречиях боевиков в Восточной Гуте

2018-04-05 18:53 | www.trend.az | 6

Вывод радикальной группировки "Джейш аль-Ислам" и членов их семей из города Дума в Восточной Гуте затруднен из-за противоречий между боевиками, сообщил РИА Новости источник в сирийских службах безопасности.

"Выполнение договоренности о прекращении военного присутствия в Думе в Восточной Гуте затруднено из-за противоречий между военным и политическим крылом "Джейш аль-Ислам", — сказал источник.

Он добавил, что после конфликта между боевиками 13 автобусов вышли из Думы пустыми и остановились у гуманитарного коридора Мухайам Аль-Вафидин.