Замминистра финансов КНР о введении дополнительных пошлин на американские соевые бобы

2018-04-05 19:22 | www.trend.az | 5

Китай в среду опроверг политические мотивы контрмер, принятых в отношении импорта американских соевых бобов, после заявления США о готовности ввести дополнительные 25-процентные пошлины на китайские товары общей стоимостью 50 миллиардов долларов.

"Бизнес есть бизнес, - сказал заместитель министра финансов КНР Чжу Гуанъяо на пресс-конференции, - Мы должны, с учетом экономики, анализировать стоящие перед нами вызовы и варианты реагирования на них".

Таким образом чиновник ответил на вопрос журналиста о том, намерен ли Китай подорвать политическую базу президента США Дональда Трампа в сельскохозяйственных штатах путем поднятия на первое место соевых бобов в списке товаров, на которые будут введены дополнительные пошлины.

"Мы вынуждены разработать список, и имеются основания включить в него конкретные товары и установить их очередность", отметил он.