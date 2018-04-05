Алиев об отношениях с Путиным: У нас нет закрытых тем

2018-04-05 20:19 | www.oxu.az | 8

Безусловно, личный контакт лидеров всегда играет важную роль в любых межгосударственных отношениях, тем более в отношениях между соседними странами, которые связывает многовековая история.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил в интервью «Российской газете» президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопрос о взаимоотношениях с главой России Владимиром Путиным.

Как отметил Президент АР, личные отношения с президентом Владимиром Владимировичем Путиным являются одним из важных факторов успешного развития двусторонних отношений.

«Частые встречи, контакты в двустороннем и многостороннем формате способствуют укреплению взаимопонимания. У нас нет закрытых тем. И если возникают какие-то вопросы, требующие нашего вмешательства, мы обязательно созваниваемся или встречаемся, регулируем какие-то шероховатости, которые допускает кто-то из подчиненных.

Это важнейший фактор, который играет важную роль в межгосударственном сотрудничестве. Во многом благодаря нашим личным, доверительным отношениям и общему пониманию важности наших стран друг для друга нам удалось вывести наше сотрудничество на уровень стратегического партнерства, о котором заявляют и Россия, и Азербайджан», - отметил Президент Алиев.

Говоря о направлениях сотрудничества, президент Азербайджана отметил, что страны тесно взаимодействуют по многим вопроса:

« В экономической сфере у нас растет товарооборот, в транспортной сфере осуществляем совместные проекты, в энергетической. Огромный пласт - это гуманитарное сотрудничество. В Азербайджане более 300 школ с обучением на русском языке, во всех государственных высших учебных заведениях существует факультет на русском языке. Относительно недавно были открыты два филиала ведущих российских вузов - это МГУ и Медицинская академия имени Сеченова, что также является важным фактором нашего гуманитарного сотрудничества».