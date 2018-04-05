Ильхам Алиев: Азербайджанская кухня вкусная, но опасная

2018-04-05 20:33 | www.oxu.az | 8

Кухня каждого народа - показатель его культуры, традиций и возможностей. И конечно, азербайджанская кухня очень разнообразная, очень вкусная, но очень опасная.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью «Российской газете»

По словам главы государства, главная опасность азербайджанской кухни – неконтролируемый набор веса.

«Поэтому я в каждодневной жизни стараюсь не злоупотреблять. Хотя я считаю, что ничего более вкусного, чем азербайджанская кухня, нет. Думаю, каждый представитель каждого народа любит свою кухню, и я не исключение.

Что касается моих любимых блюд из азербайджанской кухни, я должен сказать, что я их все практически люблю. Но больше всего люблю те, которые готовит моя жена Мехрибан. Она в этом деле хороший специалист. И доставляет много радости мне и всем членам семьи, когда радует нас своими кулинарными произведениями», - заявил Президент АР.