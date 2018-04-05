В Москве по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой прошла донорская акция сдачи крови для детей (ФОТО)

2018-04-05 19:56 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В четверг по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ ДГОИ) им. Дмитрия Рогачева прошла донорская акция сдачи крови для детей «У крови нет нации».

Как сообщает Азертадж, в акции приняли участие более 40 азербайджанских студентов.

«Сегодня по инициативе Лейлы Алиевой в НМИЦ ДГОИ прошла благотворительная акция, организованная Азербайджанским молодежным объединением России (АМОР). В ней приняли участие азербайджанские студенты и молодежь, учащаяся и проживающая в Москве. Конечно, мы все хотим, чтобы маленькие дети никогда не болели онкологическими заболеваниями. Однако, в России от этого страдают более 6 тысяч детей. И мы надеемся, что, проводя подобные акции, мы хоть как-нибудь поможем им преодолеть болезнь», - сказал член правления АМОР Эмин Гаджиев.

Он подчеркнул, что за сдачу крови донорам выплачивается компенсация, которая будет перечислена на счет больницы.