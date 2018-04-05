Пожар в стамбульской больнице потушен - ОБНОВЛЕНО

2018-04-05 20:54 | www.apa.az | 6
В Стамбуле произошел пожар в здании учебно-исследовательского госпиталя Таксим в районе Газиосманпаша. Как передает АПА со ссылкой на СМИ, пожарным удалось локализовать пожар в больнице.
Уточняется, что пожар начался с крыши и быстро охватил все здание. Спасатели эвакуировали пациентов и персонал, а также соседнее здание.
Губернатор города Васип Шахин уточнил, что в результате пожара никто не пострадал.
Он добавил, что пожар полностью потушен, причина возгорания станет известна после расследования.
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В одной из стамбульских больниц начался пожар.
Как сообщает АПА со ссылкой на NTV, пожар начался в научно-исследовательской больнице «Таксим».
Огонь распространился на несколько этажей здания. Персонал и пациенты эвакуированы.
В настоящее время на месте происшествия находится много пожарных бригад.
Информации о причинах пожара и пострадавших пока нет.