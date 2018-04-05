Президент: Мы можем расплатиться с долгами за несколько дней

2018-04-05 20:50 | www.oxu.az | 9

Одним из наших главных направлений деятельности было обеспечение полной экономической независимости, что является основой независимости политической.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью «Российской газете».

По словам Президента, сегодня Азербайджан, с экономической точки зрения, - страна, полностью себя обеспечивающая и не имеющая никаких финансовых сложностей.

«За последние 15 лет экономика выросла в 3,2 раза, что, я думаю, является мировым рекордом. Также у нас была проведена, несмотря на огромные инвестиционные проекты, работа по стабилизации внешнего долга, который сегодня равен примерно 20 процентам от ВВП.

И мной даны указания в предстоящие годы его еще больше сократить. Валютные резервы Азербайджана составляют такой же объем, как и валовый внутренний продукт.

Иными словами, при желании мы можем расплатиться со всеми долгами в течение нескольких дней или месяцев.

Финансовое положение Азербайджана достаточно устойчиво, и инвестиционные проекты, которые мы осуществляем, естественно, будут приносить дополнительную прибыль.

Также должен отметить, что за последние 15 лет в экономику Азербайджана было вложено более 230 миллиардов долларов», - отметил глава азербайджанского государства.

А.Б.

