Ильхам Алиев рассказал о своем хобби

2018-04-05 21:11 | www.oxu.az | 6

Да, хобби как такового у меня нет. Но я считаю, что хобби - это делать то, что доставляет тебе радость, удовольствие. В моем случае это видеть результаты своего труда.

Как передает Oxu.Az, об этом в интервью «Российской газете» заявил Президент АР Ильхам Алиев, отвечая на вопрос о своих интересах.

Как отметил Президент, это не просто слова, это на самом деле так.

«Когда вижу, что то, что было намечено, сделано, я вижу, что есть прогресс в той или иной сфере развития Азербайджана, это доставляет огромное моральное удовлетворение, это лучше, чем любое хобби.

Свободное время я провожу в кругу семьи, наверное, там и черпаю энергию для жизни. Я тот человек, который с радостью идет на работу и с радостью возвращается домой».



