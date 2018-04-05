В Тегеране пассажирский самолет совершил вынужденную посадку

2018-04-05 20:14 | www.trend.az | 5

Пассажирский самолет иранской авиакомпании ATA Airlines совершил вынужденную посадку в Тегеране после отказа двигателя, пассажиры не пострадали, передает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию IRIB.

По ее данным, у самолета MD-83, направлявшегося из Тебриза в иракский Наджаф, через полчаса полета отказал двигатель, из-за чего он был вынужден изменить маршрут и направиться в международный аэропорт имама Хомейни в Тегеране, где, как отмечает телекомпания, приземлился без проблем.

Пассажиры смогли покинуть самолет невредимыми.