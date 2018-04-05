Путин заявил о готовности России вложить 1,5 млрд евро в объекты к Экспо-2025

2018-04-05 20:20 | www.trend.az | 5

Россия в случае победы заявки Екатеринбурга на организацию Всемирной универсальной выставки Экспо-2025 готова направить порядка полутора миллиардов евро на строительство необходимых объектов, сообщил президент РФ Владимир Путин, передает агентство "Интерфакс".

"Приблизительная стоимость возведения объектов - мы планируем, она будет где-то 1,5 млрд евро. Средства будут выделяться из федерального и регионального бюджетов", - сказал Путин в четверг на встрече с членами инспекционной комиссии Международного бюро выставок.

"Планируем, что частично мы сможем погасить эти расходы за счет деятельности самих выставочных площадей, а частично эти средства будут получены за счет привлечения частных компаний, заинтересованных в участии в этой работе", - отметил он.

Он добавил, что, в случае успеха российской заявки под выставочные территории будет дополнительно выделено до 500 гектаров земли в Екатеринбурге. Кроме того, по его словам, в Екатеринбурге планируется развернуть программу по улучшению городской среды.

"Если все это произойдет, мы рассчитываем принять у себя представителей не менее 140 государств. Это примерно 14 млн человек", - сказал российский лидер.