В Грузии объявили 6 апреля днем траура в связи с гибелью шахтеров

2018-04-05 20:26 | www.trend.az | 5

Правительство Грузии объявило 6 апреля днем траура в связи с обрушением на шахте, в результате которого погибли шесть человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Ранее в четверг МВД сообщило, что в шахте города Ткибули обрушился свод — погибли шестеро, трое пострадали. Правительство страны сообщило, что по предварительной информации, причиной трагедии стал так называемый "горный удар". Пострадавшие госпитализированы в клиники. Как сообщалось ранее, состояние двух стабильно тяжелое.

"Решением правительства, 6 апреля 2018 года объявлено в Грузии днем траура. Отдавая дань памяти погибшим на шахте в Ткибули, 6 апреля будут приспущены государственные флаги на всех административных зданиях", — говорится в сообщении.