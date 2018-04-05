Президент: Мы поняли, что наша судьба в наших руках

2018-04-05 21:34 | www.oxu.az | 5

Нынешняя молодежь - это будущие руководители, те люди, которые будут определять будущее страны. И я рад, что молодые азербайджанцы отвечают самым высоким требованиям.

Я хотел бы, чтобы вся азербайджанская молодежь была предана своей родине.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью «Российской газете».

По его словам, главный залог независимости, главный залог успеха - любить свою родину и честно служить ей.

«Конечно, важно, чтобы молодежь воспитывалась в духе традиционных ценностей, характерных азербайджанскому народу. Мы делаем все для этого.

Наша национальная культура, искусство, музыка, национальная идеология - все это пропагандирует наши ценности, и мы должны всегда быть привязаны к своим духовным корням», - заявил Президент АР.

Как отметил глава азербайджанского государства, молодежь должна быть защищена, но и она сама должна защищаться от влияний извне:

«В первые годы независимости многим казалось, что кто-то приедет, покажет, как нам надо жить, поможет. Чувство иждивенчества витало в воздухе. Но потом мы поняли, что наша судьба в наших руках.

И сегодня, когда кто-то навязчиво хочет оказать нам какую-то помощь, мы относимся к этому с достаточным сомнением.

Молодежь должна понимать, что будущее Азербайджана в руках его граждан. И быть очень избирательной в оценке определенных идеологических действий. Иными словами, защищать молодежь от негативного влияния извне.

Это, думаю, одно из главных направлений нашей идеологической работы».

Но в то же время, считает Президент АР, молодежь должна быть открытой миру: «Открыта всему самому современному, прогрессивному. Государство основано на очень прочных традиционных корнях, традиционных ценностях, которыми азербайджанский народ жил, живет и должен жить.

Мы должны быть привязаны к своим традициям, к своей культуре, к своему языку. К своему восприятию мира. Одновременно мы должны перенимать все самое лучшее, прогрессивное, с тем чтобы модернизировать нашу страну, укреплять ее потенциал.

Укреплять светский характер нашего общества, тем самым обеспечить поступательное развитие. В идеале это та картина, которую мы хотели бы видеть. В большой степени нам это удалось. Ну а будущая молодежь должна именно в этом направлении строить свою деятельность».