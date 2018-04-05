Великобритания открыла базу ВМФ в Бахрейне

2018-04-05 21:37 | www.oxu.az | 5

Великобритания открыла первую за четыре десятилетия постоянную военную базу на Ближнем Востоке 5 апреля.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Регнум.

База ВМФ Великобритании открылась в Бахрейне. На базе будут проходить службу около 500 военнослужащих Королевского флота.

База Великобритании HMS Juffair была построена в Бахрейне еще в 1935 году, однако Лондон потерял ее после того, как страна Персидского залива обрела независимость.

Впрочем, «независимость» Бахрейна была недолгой — вскоре в островное государство пришел американский флот.

В настоящий момент Бахрейн является основным пунктом базирования Пятого флота военно-морских сил США.

А.Б.

