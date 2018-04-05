CША готовят санкции против 10 российских олигархов

2018-04-05 22:06 | www.oxu.az | 7

Администрация президента США Дональда Трампа может ввести санкции в отношении 6-10 «российских олигархов» на этой неделе.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Bloomberg.

Источник агентства отметил, что окончательное решение по числу россиян, которые могут попасть под санкции, еще не принято.

Санкции могут быть приняты в ответ на предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году, отмечает Bloomberg.

Ранее телеканал CNN передавал, что санкции могут быть введены в отношении «нескольких» человек. The Washington Post писала, что ограничительные меры могут коснуться шести человек из числа включенных в список Минфина США.

Министерство финансов США в конце января опубликовало «кремлевский доклад», включив в него 210 человек, в том числе высших российских чиновников, крупных бизнесменов, глав госкомпаний.

Публикация «кремлевского доклада» - это реализация принятого в США в начале августа 2017 года закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act; CAATSA).

На момент публикации списка Минфин США сообщал, что «кремлевский список» не является санкционным. Более того, включение в перечень не означает, что Минфин считает, что они соответствуют санкционным критериям.

А.Б.

