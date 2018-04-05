В ООН оценили ущерб от терактов за год

2018-04-05 22:26 | www.apa.az | 6

В 2017 году было совершено 11 тысяч терактов, погибли 25 тысяч человек, экономический ущерб от террористических атак превысил 90 миллиардов долларов. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в четверг замгенсека ООН, директор управления организации по контртерроризму Владимир Воронков.

"В 2017 году было совершено 11 тысяч терактов… в результате погибли 25 тысяч человек, ранено 33 тысячи человек… Потери от терроризма составляют более 90 миллиардов долларов. То есть это серьезная глобальная угроза", — заявил Воронков журналистам.