Президент Ильхам Алиев: “Азербайджан становится площадкой для глобального сотрудничества”

2018-04-05 22:33 | www.apa.az | 8

“Азербайджан становится площадкой для сотрудничества не только регионального, но и глобального”.

Как передает АПА, об этом, комментируя встречи в Баку начальников генштабов ВС России и США, в интервью первому заместителю гендиректора ТАСС Михаилу Гусману заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы расценили выбор Баку и предложение к нам о проведении встречи начальников генеральных штабов армии России и США как знак уважения и доверия к нам. Также мы это расцениваем как еще один элемент правильно выстроенной внешней политики Азербайджана», - отметил президент.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан мировым сообществом воспринимается как очень серьезный партнер, как дружественная страна: «Страна, которая не только декларирует, но и конкретно делает важные шаги в деле международного, регионального и глобального сотрудничества.

Мы — страна, которая организовала уже большое количество крупных международных мероприятий, в том числе спортивных: первые Европейские игры, четвертые Исламские игры солидарности — с интервалом в два года. Это демонстрация наших возможностей, а также демонстрация отношения к нам со стороны мира. Потому что Организация исламского сотрудничества и Совет Европы объединяют более 100 стран — больше половины мирового сообщества. Мы добились этого своим трудом, своей политикой и тем, что Баку на карте мира стал очень узнаваемым городом. Должен также сказать, что в последнее время к нам едет очень много туристов».

«Азербайджан — это стабильная страна. Азербайджанский народ славится своим гостеприимством. В нашей стране созданы все условия для работы, для отдыха. И конечно же, думаю, что в будущем подобного рода мероприятий будет больше. Мы со своей стороны всегда стремимся к тому, чтобы страны, с которыми мы имеем тесное сотрудничество, между собой тоже имели бы хорошие рабочие отношения. Мы живем в этом регионе. Все, что происходит в регионе, имеет определенное влияние на нас. Поэтому мы должны стремиться к тому, чтобы минимизировать риски для себя через международное сотрудничество. Если мы можем какую-то небольшую лепту внести в дело снижения напряженности между ведущими странами мира — мы, конечно же, будем это делать и в будущем», - отметил глава государства.