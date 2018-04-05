Суд Германии освободил Пучдемона

2018-04-05 22:59 | www.oxu.az | 8
Суд Земли Шлезвиг-Гольштейн освободил под залог бывшего главу женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона.
Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на агентство EFE.
Пучдемон отпущен на свободу на время рассмотрения вопроса о его экстрадиции в Испанию.
Кроме того, отмечает радиостанция Deutsche Welle, суд постановил, что выдвинутые испанской стороной обвинения в мятеже не могут быть основанием для экстрадиции.
В то же время основанием для выдачи политика Испании может стать обвинение в незаконном присвоении государственных средств.
В марте судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал европейский ордер на арест Пучдемона и ряда других каталонских политиков, находящихся за пределами Испании. Позднее Пучдемон был задержан полицией ФРГ на границе с Данией.
Испанское правосудие обвиняет Пучдемона в сепаратизме и в организации незаконного референдума о самоопределении, а также в незаконном присвоении госсредств.