Президент Азербайджана: "Наши личные отношения с Путиным играют важную роль в межгосударственном сотрудничестве"

2018-04-05 23:13 | www.apa.az | 5

«Наши личные отношения с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным являются одним из важных факторов успешного развития наших двусторонних отношений». Как передает АПА, об этом в интервью первому заместителю гендиректора ТАСС Михаилу Гусману заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По словам главы государства, личный контакт лидеров всегда играет важную роль в любых межгосударственных отношениях, тем более в отношениях между соседними странами, между странами, которые связывает многовековая история: «Наши частые встречи, контакты в двустороннем формате, многостороннем формате способствуют укреплению взаимопонимания.

Как вы отметили, между нами существуют очень доверительные отношения. У нас нет закрытых тем. И если возникают какие-то вопросы, требующие нашего вмешательства, мы обязательно созваниваемся или встречаемся и регулируем какие-то шероховатости, которые допускает кто-то из подчиненных».

По словам И.Алиева, это важнейший фактор наших двусторонних отношений, который сыграл и играет важную роль в межгосударственном сотрудничестве: «Во многом благодаря нашим личным, доверительным отношениям и общему пониманию важности наших стран друг для друга, нам удалось вывести наше сотрудничество на уровень стратегического партнерства.

Мы очень тесно взаимодействуем по многим вопросам. В экономической сфере у нас растет товарооборот, в транспортной сфере осуществляем совместные проекты, в энергетической. Огромный пласт — это гуманитарное сотрудничество. В Азербайджане более 300 школ с обучением на русском языке, во всех государственных высших учебных заведениях существует факультет на русском языке. Также недавно были открыты два филиала ведущих российских вузов — это МГУ и Медицинская академия имени Сеченова, что также является важным фактором нашего гуманитарного сотрудничества.

То есть отношения полноценные. Они такие, какие должны быть между соседями и друзьями».