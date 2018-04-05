Разъяренный Макгрегор атаковал автобус с бойцами UFC - ВИДЕО

2018-04-05 23:42 | www.oxu.az | 7

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор приехал на событие Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и устроил беспорядки, атаковав автобус с бойцами.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Лента.ру, видео опубликовано на Youtube-канале MMAnytt.se.

На видео можно разглядеть, как ирландский боец хватает ограждения и пытается атаковать автобус. По информации журналиста Ариэля Хельвани, которую он опубликовал в своем Twitter, именно в этом автобусе в тот момент находился российской боец Хабиб Нурмагомедов.

Помимо этого, от действий Макгрегора пострадал американец Майкл Кьеза.

Также пользователь Nathan разместил на своем Twitter-аккаунте видео из автобуса. Было ли это то же транспортное средство, или Макгрегор атаковал очередной автобус, в данный момент уточняется.