США вводят санкции против 30 зарубежных компаний и физлиц

2017-03-24 20:50 | www.oxu.az | 5

США ввели санкции против 30 лиц и компаний из 10 стран, подозреваемых в связях с КНДР, Ираном и Сирией и нарушающих закон США о запрете распространения оружия массового поражения и ракетных технологий.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил госдепартамент.

В числе попавших под санкции граждане и компании из КНР и ОАЭ.

Так, 11 лиц и компаний обвиняются в причастности к поставкам иранского оружия в Йемен хуситам, остальные – «в других нарушения».

С.С.

