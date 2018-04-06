Верховный главнокомандующий: «Мы практически завершили процесс перевооружения армии»

2018-04-06 00:10 | www.apa.az | 5

«Укрепление военного потенциала нашей страны — один из главных приоритетов. В этом направлении было сделано немало». Как передает АПА, об этом в интервью первому заместителю гендиректора ТАСС Михаилу Гусману заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что сегодня азербайджанская армия, по оценке международных экспертов и организаций, которые составляют различные рейтинги, входит в число 50 самых оснащенных и боеспособных армий мира: «Мы практически завершили процесс перевооружения, наша армия оснащена самым современным, высокоточным, технологичным оружием как наступательного, так и оборонительного характера. Мы закупаем вооружение у самых лучших производителей. И это вооружение позволяет нам чувствовать себя достаточно уверенно.

Естественно, одними вооружениями сильную армию не создашь, поэтому очень много было сделано для увеличения боеспособности нашей армии, укрепления дисциплины. И конечно же — многочисленные учения и тренинги. Они нам показывают, где у нас еще есть недостатки».

Президент отметил значительное укрепление материально-технической базы вооруженных сил: «Более 80% всех наших военных баз и военных городков были, по существу, отстроены заново. В предстоящие годы мы полностью закончим процесс, связанный с материально-технической базой. И на предстоящие годы мы, естественно, будем заниматься военным строительством».

«Что касается приобретения вооружения, оно будет более выборочным, более конкретным — под решение соответствующих задач. Параллельно с этим в Азербайджане где-то лет десять назад по моей инициативе было создано Министерство оборонной промышленности, потому что до этого времени мы не производили военную продукцию. Сегодня мы не только производим, но и экспортируем. В Азербайджане производится более тысячи наименований военной продукции, которая соответствует международным стандартам и снижает зависимость нашу от импорта по многим показателям. А также создает хороший экспортный потенциал для того, чтобы Азербайджан стал страной — экспортером вооружений», - отметил президент.