В Палату представителей США решило баллотироваться рекордное число женщин

2018-04-06 00:27 | www.trend.az | 5

Число женщин, решивших баллотироваться в Палату представителей США, в четверг достигло рекордного показателя в истории страны, передает Интерфакс со ссылкой на агентство Associated Press

После того, как штат Вирджиния опубликовал список своих кандидатов, общее количество женщин, решивших претендовать на места в нижней палате Конгресса от Демократической и Республиканской партий, составило 309 человек. Отмечается, что этот показатель на 11 человек выше предыдущего подобного рекорда, установленного в 2012 году. Тогда баллотировались 298 женщин.

Ожидается, что в ближайшие недели этот показатель еще увеличится, так как около половины штатов еще не объявили имена своих кандидатов.

AP отмечает, что многие женщины строят свои кампании вокруг таких тем, как здравоохранение, образование и равенство на рабочих местах.